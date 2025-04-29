Порье ответил, может ли Пимблетт стать чемпионом UFC

Трехкратный претендент на титул UFC в легком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о британском бойце дивизиона Пэдди Пимблетте.

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«Был ли я удивлен тому, что Пимблетт сделал с Майклом Чендлером? Конечно. На самом деле, я считал, что Чендлер побьет его. Но я ошибался. Пэдди – реальный чувак. Может ли он стать чемпионом? Да. Если он верит в это, если он будет достаточно тяжело тренироваться и продолжать делать то, что он делает, это возможно», — сказал Порье в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Илия Топурия оценил победу Пимблетта над Чендлером.