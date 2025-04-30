Фьюри заявил о желании провести третий бой с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о желании провести третий бой с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«Побил засранца дважды, мир знает правду. В любое время, в любом месте. В следующий раз это будет Великобритания, 100 тыс. людей», — написал Фьюри в социальных сетях.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.

Ранее Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри.