Усик заявил, что Фьюри вернется в бокс

Украинский боксер Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри вернется на ринг, передает The Stomping Ground.

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«Я думаю, Тайсон не закончил карьеру. Я думаю, Тайсон продолжит тренироваться, продолжит боксировать. Потому что это крутой мужик», — сказал Усик.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.