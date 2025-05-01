Кудряшов оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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«Усик со стилем и навыками бокса затянет Дюбуа в глубокие воды и там разберет. Даниэль серьезно сдает во второй половине. Хотя он сильно бьет и наглый, поэтому сможет где-то подавить Усика, что маловероятно. Только в бою можно понять, будет ли уверенность с ним или куда-то пропадет. В Александра попасть сложно, а боксировать в одном темпе весь бой у Даниэля пока не получается. В этот раз тоже не получится», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.