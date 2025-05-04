Украинский боксер Усик рассказал о нокауте от лошади

Украинский боксер Александр Усик в интервью журналисту Пирсу Моргану вспомнил историю из детства, как его в нокаут отправила лошадь.

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Слова спортсмена приводятся в социальной сети X.

«Когда я был молодым, лошадь ударила меня по голове, бум! У нее было ноль боев, ноль побед и один нокаут. Я тогда работал в деревне», — поделился Усик.

Украинский боксер в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против британского спортсмена Тайсона Фьюри, который в 2025 году после боев с украинцем объявил о завершении карьеры.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

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21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.