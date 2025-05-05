Героическая история советских боксеров на фронте

Непохожие судьбы спортсменов-героев.

© Чемпионат.com

22 июня 1941 года судьба миллионов советских граждан разделилась на «до» и «после». В страну пришла война. Разрушительная стихия агрессии коснулась каждого, мобилизовав на борьбу с противником все слои населения. В том числе и спортсменов. История выдающихся боксёров Леона Темуряна и Евгения Шеронина – одна из многих деталей героического пазла защитников Отечества. В канун 80-летия Великой Победы она обязательно должна быть рассказана.

Две судьбы

Изучение судьбы простого человека на фоне больших исторических событий – распространённый приём для понимания и осознания кардинальных сдвигов эпохи. Впрочем, едва ли об этом задумывалась обычная бакинская семья в 1908 году, когда на свет появился Леон Темурян. О первых годах будущего героя известно не так много. Некрупный южный юноша работал слесарем: о его грядущих победах в ринге и за его пределами догадывались немногие.

Однако в Леоне было нечто такое, что отличает больших спортсменов. Неукротимое стремление к победе и острая атакующая манера ведения поединка с первых же шагов в спорте сделали из Темуряна многообещающего боксёра. Поэтому в 1932 году он перебрался в Москву, чтобы отточить спортивное мастерство и под руководством ведущих профессионалов того времени обучаться в Высшей школе тренеров.

За несколько тысяч километров от солнечного Баку в дождливом Петрограде писалась другая сюжетная линия. В 1914 году в семье перебравшегося из села Уварова Нижегородской губернии крестьянина Николая Шеронина родился сын. Мальчика окрестили Евгением, а от отца, работавшего бурлаком на Волге, ему достались упорство, дисциплина и редкое умение перетерпеть все невзгоды.

Детство и юность Шеронина проходили то в Уварове, то в Нижнем Новгороде, где он начал активно заниматься различными видами спорта, в конечном итоге остановившись на боксе. В 20-летнем возрасте к Евгению приходит первый успех – бронза личного первенства СССР в наилегчайшем весе. Тогда же он возвращается в Ленинград. До встречи с Темуряном остаётся пара лет.

Борьба стилей

В первый раз Шеронин и Темурян пересеклись в ринге 19 декабря 1936 года. В матчевой встрече Москвы и Ленинграда столичные боксёры считались фаворитами. Но турнир из восьми поединков завершился с ничейным счётом (4:4), продемонстрировав прогресс ленинградской школы. Кстати, в составе сборной Москвы выступали и одержали победы и будущие герои Великой Отечественной войны Николай Королёв и Николай Штейн.

Открывалось же событие боем легковесов Темуряна и Шеронина. В современную эпоху медиа и информационного шума такой поединок наверняка подавался бы как битва стилей. Соперники действительно подобрались максимально непохожие.

Темурян придерживался атакующей манеры. Неустанно двигаясь на оппонента, он отлично пользовался редкой для своих габаритов природной физической силой. Агрессивная тактика приносила свои плоды. За напор и брызжущую энергию Леон получил прозвище Маленький танк. Темурян доносил большинство силовых ударов, при этом выдерживая даже самые увесистые ответы соперника.

На момент боя с Шерониным Леон уже был двукратным чемпионом СССР с 42 победами в активе. Евгений проводил только 12-й поединок, но не спасовал перед более титулованным оппонентом. Ленинградец выдержал стартовый шквал атак Темуряна, умело уворачивался от ударов, выбрасывая быстрые и точные ответы на каждое действие визави.

Первый раунд ушёл на «разведку» с натиском Леона, однако далее Шеронин переломил ход поединка, показав преимущество техники над силой. Победа Евгения не вызвала сомнений, подарив отечественному боксу интереснейшее противостояние на годы вперёд. Несмотря на победу в первом очном противостоянии, путь Шеронина к чемпионскому титулу занял ещё почти четыре года: в 1937 и 1938 году чемпионом СССР становился Темурян, в 1939-м Евгений сначала поднялся на вторую ступень пьедестала почёта, в 1940 году же наконец стал победителем.

А в 1941-м началась война.

Из ринга — на фронт

Путь столь непохожих боксёров на фронт Великой Отечественной войны тоже получился разным. К тому времени Шеронин уже имел опыт боевых действий и участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В составе отряда лыжников он добровольно ушёл на поля сражений и был удостоен Ордена Красной Звезды. В начале июня 1941 года Евгений получил диплом выпускника Института имени Лесгафта и был включён в преподавательский состав. Но планам работать по специальности помешала война.

Участвовавшему в кампании с белофиннами Шеронину поручили командовать отрядом специального назначения и провести вылазку в тыл врага за линию фронта. 14 сентября 1941 года в бою против превосходящих в численности немецких войск взрывом мины командиру отряда оторвало обе ноги. Но, даже истекая кровью, Евгений Шеронин продолжал отдавать команды боевым товарищам, пока взрыв очередной мины не оборвал его жизнь. Боксёр-герой погиб смертью храбрых всего в 27 лет…

Леон Темурян ушёл добровольцем на фронт 26 июня 1941 года в должности политрука стрелковой роты. В 1942-м Темурян под шквальным огнём четырежды поднимал роту в атаку на огневую точку врага. В письме, пришедшем в Институт физкультуры, где когда-то учился Темурян, написано: «Леон шёл впереди и поднимал бойцов в атаку». С пятого раза позиции немцев были взяты, но Темурян был смертельно ранен. Его неудержимость из ринга помогла победить в куда более опасной битве.

Однако есть и другая версия гибели выдающегося боксёра. Согласно ей, с тяжёлым ранением он попал в плен и был замучен в застенках лагеря для особо опасных врагов фашистского режима. Даже оказавшись в столь нечеловеческих условиях, Леон продолжал борьбу и был казнён за попытку подготовки восстания узников.

Судьба Темуряна и Шеронина – не просто одно из самых трагичных «а что, если» в истории советского бокса. Это история о гораздо большем. Мы увидели путь мужества и доблести простых, пусть и столь разных людей, нашедших в себе силы встать на защиту Родины, ведь герои – они среди нас. Их история заслуживает вечной памяти.