Менеджер Хабиба отреагировал на слух о блокировке банковского счета бойца

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слух о блокировке банковского счета россиянина.

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Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Нурмагомедов вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год.

«Нет, это вообще полная чушь какая-то. Я не знаю, откуда она взялась», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, в 2024 году уже сообщалось, что у Нурмагомедова блокировали банковские счета из-за долга в 320 млн рублей, а судебные приставы брали под арест имущество (дом в Дагестане и автопарк из шести люксовых моделей машин).