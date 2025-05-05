В союзе ММА России прокомментировали массовую драку на турнире в Сургуте

Союз ММА России не причастен к нелегальному турниру по кулачным боям в Сургуте, где произошла массовая драка, заявил «Матч ТВ» вице‑президент организации Андрей Терентьев.

© Союз MMA России

Ранее Telegram‑канал SHOT сообщил, что на турнире по MMA в Сургуте произошла массовая драка. Соревнование проходило в торговом центре.

— Союз ММА России к этому мероприятию не имеет никакого отношения, этот турнир по кулачным боям нелегальный. Выясняем, как «покрышка» (покрытие в октагоне — прим.) Кубка Содружества 2014 года оказалась у них. Октагон никто из наших не давал. Как понимаю, турнир проводился без подписания каких‑либо документов, от кулачных боев им тоже никто не подписывал бумаги.

— Федерация будет проводить расследование?

— Правоохранительные органы уже ведут проверку по факту драки. Мы со своей стороны ищем, как у организаторов появилась «покрышка». Видно, что логотип старый, — сказал Терентьев «Матч ТВ».