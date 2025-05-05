Стало известно, вернется ли Александр Емельяненко на ринг

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко Александр Емельяненко еще находится на реабилитации в Ингушетии после перенесенной операции на позвоночнике. Сейчас он уже начал передвигаться без посторонней помощи. Но прогнозы делать рано, а речи о возвращении на ринг речи не идет, заявил 360.ru менеджер бойца.

По словам представителя спортсмена, он сейчас чувствует себя хорошо, врачи прогнозируют на ближайшее время полное восстановление.

«Александр уже встал и пошел самостоятельно без посторонней помощи. Потихоньку уже начал возвращаться к физическим нагрузкам. Поэтому, я думаю, в скором времени все будет нормально», — отметил менеджер Емельяненко.

В то же время он подчеркнул, что речи о возвращении к боям даже после восстановления не идет. Однако пообещал, что спортсмен вскоре станет участником одного из шоу на ТВ.

Напомним, Александр Емельяненко должен был еще в конце марта принять участие в поединке с блогером Артемом Тарасовым. Однако в начале месяца он сообщил об отмене поединка из-за того, что у него отнялись ноги. Позднее он перенес операцию на позвоночнике и сообщил, что его состояние каждый день улучшается, и он планирует, вопреки советам врачей, продолжать спортивную карьеру.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.