Евгений Гончаров снялся с реванша против Алихана Вахаева из-за травмы

Президент ACA сообщил, что Евгений Гончаров снялся с реванша против Алихана Вахаева.

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Евгений Гончаров из-за травмы снялся с предстоящего реванша против Алихана Вахаева, запланированного на 28 июня. Он также освободил чемпионский пояс лиги в тяжелом весе.

«Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров получил травму в процессе подготовки к защите титула против Вахаева и выбывает из поединка. Учитывая, что это уже второй перенос данного противостояния, а проблемы со здоровьем не дают Евгению выйти в клетку, он решил не задерживать дивизион и сложить с себя чемпионские полномочия. Мы приняли обоюдное решение пока не продлевать контракт. Боец становится свободным агентом, но при этом берет паузу в карьере. Между нами есть договоренность, что если Евгений решит возобновить выступления в ММА в нашей стране, он будет биться только в АСА. Титул в тяжелом весе объявляется вакантным, его разыграют Вахаев и победитель пары Адам Богатырев - Кирилл Корнилов», – написал президент АСА Магомед Бибулатов.

Гончаров последний бой провел против Богатырева в августе-2024 на ACA 178.Евгений победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона ACA.