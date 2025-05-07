IBA будет проводить турниры по боям на голых кулаках

IBA объявила, что будет проводить турниры по боям на голых кулаках.

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Решение о признании новой дисциплины было принято на заседании совета директоров IBA, которое состоялось 5 мая в Дубае. Подробности будут обнародованы на отдельной пресс-конференции, которая пройдет в середине июня.