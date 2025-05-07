IBA объявила, что будет проводить турниры по боям на голых кулаках

Sports.ru

IBA объявила, что будет проводить турниры по боям на голых кулаках.

IBA будет проводить турниры по боям на голых кулаках
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Решение о признании новой дисциплины было принято на заседании совета директоров IBA, которое состоялось 5 мая в Дубае. Подробности будут обнародованы на отдельной пресс-конференции, которая пройдет в середине июня.

«Развитие спорта должно соответствовать интересам нового поколения спортсменов и болельщиков по всему миру. Бокс, каким мы его знаем сегодня, произошел от кулачных боев – чистой и первобытной формы нашего спорта. IBA остается на передовой инноваций и чтит истоки. По этой причине возникла идея стать управляющим органом для проведения кулачных боев. Это возвращение к сути бокса – зрелищности, мастерству и мужеству», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Бокс/MMA
Умар Кремлев
Томас Бах