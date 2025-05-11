Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе

Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, одержала победу над француженкой Манон Фиоро в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Турнир UFC 315 проходит в Монреале.

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Поединок завершился единогласным решением судей.

Шевченко 37 лет, на ее счету теперь 25 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Спортсменка завоевала чемпионский титул в декабре 2018 года, провела семь успешных защит, упустив пояс в марте 2023-го после боя с мексиканкой Алексой Грассо. Позднее Шевченко провела с соперницей еще два поединка, которые завершились вничью и победой представительницы Киргизии.

Фиоро 35 лет, в ее активе стало 2 поражения при 12 победах в MMA. Француженка выступает в UFC с января 2021 года и впервые проиграла под эгидой организации. Для нее этот бой был восьмым в промоушене. В общей сложности Фиоро прервала серию из 12 побед, которая длилась с июня 2019 года.