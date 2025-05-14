Дана Уайт объявил о поединке Ислама Махачева и Делла Маддалены за титул в полусреднем весе

55-летний Дана Уайт, являющийся президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), сделал заявление в прямом эфире в соцсетях, в котором поделился подробностями о следующем бое обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

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Так, глава североамериканского промоушена объявил, что Махачев оставил пояс в лёгком весе, перейдя в полусредний дивизион, где теперь подерётся с чемпионом UFC в этом весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул. Отмечается, что дата и место поединка будут объявлены позже.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), австралийский атлет победил единогласным решением судей американо-палестинца Белала Мухаммада и стал обладателем титула чемпиона UFC в полусреднем весе. Свой последний бой Махачев провёл 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), где россиянин победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. На счету австралийца 17 побед и два поражения в карьере.

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