В Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян

Известный боец ММА Михаил Аллахвердян задержан в Москве по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает Telegram-канал Baza.

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Cadillac 33-летнего спортсмена остановили сотрудники ГИБДД, у него нашли боевой пистолет. Михаил Аллахвердян объяснил, что нашел его на улице и хотел сдать в полицию.

Как выяснилось, это был охолощенный Retay S2022, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В то же время ГУ МВД Москвы сообщило о задержании водителя с кустарно переделанным пистолетом в Сигнальном проезде. У подозреваемого также нашли 1 грамм амфетамина. Главк не раскрывает персональные данные, и пока неизвестно, связаны ли между собой эти эпизоды.