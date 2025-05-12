Американский боец раскритиковал чемпиона UFC Махачева

Американский боец Хоакин Бакли раскритиковал чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева за реакцию на поражение Белала Мухаммада в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой.

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Поединок Мухаммада и Делла Маддалены возглавил турнир UFC 315 в Квебеке (Канада) и завершился победой австралийца единогласным судейским решением, который завоевал чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

— Время стать двойным чемпионом! — написал Махачев после боя в социальных сетях.

— Странно молиться за падение твоего так называемого брата, — прокомментировал это сообщение Бакли.

На счету Мухаммада в смешанных единоборствах 24 победы и четыре поражения, а еще один его бой признан несостоявшимся. В активе Маддалены 18 побед и два поражения.

Ранее Махачев в социальных сетях написал, что не собирается отказываться от своего титула в легком весе, а турнир UFC 315 может определить его следующего соперника.

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