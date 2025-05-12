«Мечты нет, потому что она уже сбылась!» Большое интервью с претендентом на пояс ММА Серии Никитой Бархатовым

24 мая в Международном центре бокса «Лужников» состоится большой турнир ММА Серия-90, частью которого станет несколько высококлассных противостояний. Реванш медийных гигантов Сергея Бобрышева и Артема Тарасова, битва опасных тяжеловесов Виктора Клюева и Дмитрия Веженко, столкновения претендентов в легком весе, а также поединок в формате два на два – все это увидят зрители в рамках предстоящего мероприятия. А возглавить турнир ММА Серия-90 было доверено Никите Бархатову и Исраэлю Фигейре – полулегковесам, которые оспорят линейный титул в своем дивизионе.

© Пресс-служба

Никите Бархатову 30 лет, он представляет Обнинск и выступает в ММА Серии с апреля 2024-го. За это время российскому полулегковесу удалось записать на свой счет три яркие досрочные победы, и руководство лиги не могло проигнорировать эти успехи. Бархатов начал карьеру в 2018 году и провел с тех пор 11 профессиональных поединков, выиграв в восьми из них. И что особенно примечательно, Никита лишь в двух случаях забирал судейское решение, а все остальные победы пришли к нему до финального гонга. И это наглядно показывает, почему Бархатова считают одним из наиболее зрелищных бойцов ММА Серии прямо сейчас.

Впереди Никиту ждет сложнейшее испытание – поединок против бразильской машины болевых и удушающих приемов Исраэля Фигейры. На счету латиноамериканца пять побед в ММА Серии, четыре из которых – досрочные. Трижды он заставил своих соперников сдаться, а одного из выключил красивым ударом ногой в голову. Мы пообщались с Бархатовым, который сейчас находится в самом разгаре важнейшей подготовки, и собрали его подробный портрет. Как Никита пришел в спорт, чем жил до попадания в единоборства и как выглядят его будни прямо сейчас – все это мы обсудили лично с претендентом на пояс ММА Серии.

© Пресс-служба

- Я в 2010 году отправился учиться сюда, в Обнинск, и поселился в общежитии, – вспоминает Бархатов. – И в тот момент я только начал заниматься спортом. Это старт моей спортивной карьеры. Так как я жил в деревне, у меня не было возможностей заниматься, родители не могли отдать меня в секции. У нас в деревне их еще не было, да и родители много работали, времени на это не было.

- Мы в деревне «Афанасьево», здесь прошло твоё детство. Каким было оно?

- Мы целыми днями проводили время на футбольном поле, ухаживали за ним, все время косили, ямы закапывали, которые у нас появлялись. Сейчас во многих школах есть секции, но в нашей тогда ничего подобного не было. Хотелось боксом заниматься, единоборствами, хотя тогда они так не назывались, не было никакого ММА. Но уже тогда я видел нокауты Федора, как он дрался – это, конечно, было круто. Помню, моей первой секцией был футбол. Ребята со мной в команде многие филонили, а я прямо выкладывался и старался, потому что мне было это интересно.

- Расскажи о первых заработках – чем ты занимался?

- Моя работа началась ещё в 13 лет, тогда я пошёл работать в теплицах: полоть, копать, собирать урожай. На самом деле, это была самая сложная работа в жизни. Я устраивался на лето, а проработал три года подряд. Мне тогда было круто вещи покупать самому себе, а не так, чтобы купила мама. Помню первый рабочий день… Поначалу стеснялся с другими людьми знакомиться, а там много молодежи было, кто учился в школах, техникумах. Я их никого не знал, они там прикалывались. На самом деле, это сложная работа была, но веселая. Я очень большой объем работы делал, целый день работал. Помню, мы пололи грядки, а грядки были длиной метров 500, трава там была выше меня ростом. Сначала я думал, что это поле заросшее, а когда сказали, что там была пекинская капуста, я удивился. Я начал полоть и за день, за 7 часов, сделал около 10 грядок, когда все остальные сделали по одной-две или максимум три. В конце смены, когда нас построили и спросили, кто сколько сделал, агроном главный не поверил, что я реально столько работы сделал. Заставил показать свои грядки, а я каждую свою грядочку пометил, чтобы все четко было.

- Что купил на первую зарплату?

- На первую зарплату я купил себе одежду. А на вторую зарплату – портативный DVD-плеер, который открывался. Они тогда дорогие были, стоили 3500-4000 рублей, как маленький ноутбук. Давно хотел себе такой.

- Правильно понимаю, ты закончил девятый класс у себя в деревне, а в техникум поступил, уже когда переехал в Обнинск?

- Я закончил 10 классов. Отучился, и понял, что не хочу оставаться в школе, и перешел в техникум. А на первом курсе мне захотелось уйти и оттуда. Как-то было тяжело, новые предметы, люди новые, атмосфера другая.

- На кого учился в техникуме?

- На электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

- Работал по образованию?

- Работал, но недолго. Больше это была практика. С нами тогда завод еще контракт заключал, платил нам хорошую стипендию, хватало на жизнь, у родителей не надо было деньги брать. Когда я пришёл с армии, я должен был там отработать три года. Пошел устраиваться, и меня не взяли из-за зрения. От допуска по медицине не дали допуск на высоту. Потом перешел на другой склад, где работал грузчиком.

- И сколько ты им отработал?

- Порядка пяти лет, наверное. Работал даже, когда уже стал профессиональным бойцом, приходилось совмещать. Тяжело было: ездил с тренировок, приезжал на работу, бывало такое, что я работал в ночную смену и после приезжал тренироваться. Это было тяжело. На работе ходил, думал, чем бы я хотел действительно в жизни заниматься. Понимал, что я не грузчиком мечтал быть. И понял, что спорт – это то, что мне нравится, то, что мне доставляет удовольствие.

- Как ты попал на первую тренировку в зал единоборств?

- Это получилось случайно. Позвал товарищ-одногруппник: «Пойдём со мной, мне страшно одному идти, поддержишь меня». По итогу приезжаю на остановку, жду, а его нет. Там уже парень, который должен был встречать, говорит: «Ну что, пойдём? Тренировка сейчас начинается». Ну мы и пошли. Как в фильмах: ты пришёл на тренировку, и у тебя проверка была. Я всегда хотел, чтобы я пришел так на тренировку и меня проверили.

- Как это понимать?

- Ребята лоу-кики били. К примеру, я на тот момент весил примерно 56 килограммов, а они под 90-100 кг. И они одним лоу-киком меня срубали. Именно это закалило меня на то, чтобы заниматься. Вот это – проверка, вот это – тренировки. А ведь мне еще после разминки, которая длилась минут 30-40, показалось, что это конец, прошло уже часа два, и я начал собираться домой…

На утро я проснулся и подумал первым делом, что меня всего парализовало. С такими трудностями никогда ранее не сталкивался, не думал, что у меня вот так все болеть будет. Помню, лежал на кровати и говорил другу: «Диман, ногу поднять не могу».

- У тебя была любительская карьера?

- Была, но не сказать, чтобы прямо успешная. Были и победы, и поражения, но никогда не было вторых мест. Либо первое, либо третье, либо никакого.

- Если доходил до финала, то выигрывал, получается?

- Да. Я выступал по армейскому рукопашному бою, и в нем было самое большое количество соревнований.

- Кто повлиял на твое решение начать карьеру в боях?

- Такого, чтобы кто-то повлиял – не было. У меня есть тренер, который всю жизнь со мной работает, и очень много сил и нервов вкладывает. Я даже не знаю, сколько у него терпения, что он меня выносит. Особенно, когда я на весогонке… Однажды у нас состоялся разговор. Я посмотрел очень много боев ММА, и мне захотелось это попробовать. Спросил тренера, можно ли выступить. Получилось так, что у него самого тоже было желание, чтобы я выступал, и мы начали уже профессионально готовиться к боям. Тренер в меня столько вложил сил и в целом подготовкой моей занимается он. Я не на вольных хлебах, не то, что захотел – пошел и сделал. У меня есть тренер – он мне и говорит, чем мы занимаемся, какая у нас тренировка, когда будет, а когда нет.

- Наверное, он для тебя большой авторитет.

- Конечно. Он мне и как отец, и как брат, и как друг. Мы можем с ним общаться на разные темы. Получается, в профессионалах первый бой я провел в 2018 году. Но работал я тогда так – шалтай-болтай: один день тренируюсь, а потом тренировку пропускаю… Но сейчас у меня все хорошо с дисциплиной. Да, была молодость, юность, когда хочется погулять, везде успеть, с друзьями, там-сям… Бывало, что пропускал тренировки и, на самом деле, не виню себя за это, хотя и потерял много времени. Наверное, этот опыт мне нужен был, чтобы я пришел к осознанию к этому.

- Раньше тебе не доводилось биться с бразильцами, и предстоящий бой будет для тебя первым против представителя этой страны. Что бы отметил из своих наблюдений об этих ребятах?

- Да они разные – бразильцы. Одни – классные ударники, а кто-то джитсер опасный. Они готовы идти до конца, и это хорошо. Рассчитываю, что бой будет интересный.

- Мы как-то общались с тобой о приметах, которые тебя сопровождают, и тогда ты ясно дал понять, что суеверие – это не про тебя, поскольку ты верующий человек. Как ты пришел к этому?

- Сложный вопрос. Это как-то само пришло ко мне. Наверное, не я пришёл, а само ко мне пришло в определённый момент моей жизни. Вообще у меня православная семья. Бабушка, когда я куда-то уходил, всегда говорила: «С Богом». Всегда. До сих пор, даже если я ухожу из дома, бабушка говорит: «С Богом». Стараюсь приезжать в храм как минимум раз в недельку, но не всегда, конечно, получается. Бывает загруженность по дням и не получается. Но стараюсь посещать. Это не объяснить, наверное, словами. Выходишь, и у тебя умиротворение, спокойствие на душе. Доволен жизнью.

© Пресс-служба

- У тебя был двухлетний перерыв в карьере. С чем он был связан?

- Просто перезагружал карьеру. Где-то у меня бои не получились, срывались несколько раз. Условно, два месяца на подготовку потратил, а бой сорвался. Потом какое-то время боев не было, а затем опять дают, ты снова готовишься, а поединок сорвался. Устал от этих срывов, и надо было немного отдохнуть. У меня были промежутки без тренировок по месяцу, а то и больше.

- Ты рассказывал, что на тебя повлияло поражение от Дмитрия Михайлиди в 2020 году. Что имел в виду?

- Отношение поменял к тренировкам, к спорту. Знаете, бывает такое, что ты начинаешь карьеру: одна победа, вторая победа, все три – нокаутом. Сегодня победил, думаешь, что любого вырубишь... Теперь стал немного проще к этому относиться, спокойно.

- 10 марта ты бился с Рустамом Каримовым и после этого у тебя случился фейс-ту-фейс, и ты узнал о противостоянии с Исраэлем Фигейрой. Полтора месяца – это достаточно для подготовки к бою за титул?

- Я думаю, да, достаточно. Ну, конечно, тяжело, два боя практически сразу. Второй – еще и титульный, пятираундовый. Нужно быть максимально готовым. Но лучше уж так, чем когда нет боев по два года.

- С лёгкостью согласился на это противостояние, или было время подумать?

- Да у меня не было времени, в целом, нам перед боем говорили же, что бой с Каримовым является претендентским. Если я выиграю, то буду биться за титул. Не думал, что уже 24 мая, но мне по кайфу от того, что мы будем драться в мае.

- Тебе удалось застать турниры легендарной М-1 Global и даже поучаствовать в двух событиях. Расскажи, чем тебе запомнилась эта лига и какие впечатления?

- Мне понравилось, все дисциплинированно, круто было организовано. В целом все устраивало. М-1 на тот момент была легендарной лигой, наверное, ее все знали в России. Я помню даже, когда не знали, что такое ММА спорт, чем ты занимаешься, говорили «М-1». Помню такие времена, когда в школе учился, многие так говорили: «Я занимаюсь М1». Хотя многие не понимали, что это лига, а не вид спорта.

- Кто, по-твоему, самый интересный боец из нынешнего поколения?

- Александр Шлеменко. Своими боями, жизненной позицией мне симпатизирует. Пропагандирует здоровый образ жизни.

- У тебя есть мечта?

- Нет. Мечта уже сбылась. Стать профессиональным бойцом – это была мечта. Когда стал профессиональным бойцом, понял, что мечта сбылась, и сейчас я ставлю себе цели, которых просто нужно добиваться. Цели в работе, цели в спорте. Именно двигаться, идти вперед.

24 мая Бархатов проведет первый бой в карьере за серьезный титул в профессиональном спорте. Ему предстоит подраться с претендентом из Бразилии Исраэлем Фигейрой, и победитель противостояния станет вторым в истории лиги линейным чемпионом в полулегком весе. Этот поединок возглавит турнир ММА Серия-90, который состоится в Международном центре бокса «Лужников»/