Белаз Ковалев объяснил, каким будет бой дю Плесси и Чимаева

Боец RCC белорус Владислав «Белаз» Ковалёв высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

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