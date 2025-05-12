Менеджер Махачева заявил, что россиянин перейдет в полусредний вес UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, подтвердил слухи о переходе россиянина в полусредний дивизион (до 77 кг).

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«Ислам поднимется в весе и будет драться за титул. Пока не могу сказать, на какую дату планируется бой», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

Исламу Махачеву 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022 Махачев сразился за титул UFC в лёгком весе, задушив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты.