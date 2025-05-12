Тренер Махачева дал совет Царукяну на фоне его разногласий с UFC

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, считает, что бывший противник его подопечного и первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг Арман Царукян поступает неправильно, отказываясь от боёв с низкорейтинговыми бойцами.

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