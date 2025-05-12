Скончался легендарный хардкорный рестлер WWE и экс-чемпион ECW

60-летний Терренс Майкл Бранк — американский профессиональный рестлер, более известный под псевдонимом Сабу — скончался 11 мая в возрасте 60 лет, сообщило издание PWInsider. Три недели назад он принял участие в последнем поединке. Причины смерти не известны.

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21 день назад во время уикенда WreslteMania в WWE, он одержал победу над звездой промоушена Game Changer Wresler (GCW) Джоуи Джанелой в главном событии девятого ежегодного весеннего турнира имени Джанелы.

Племянник легенды рестлинга из Детройта и хардкорного новатора Шейха, Сабу начал свою карьеру в бизнесе в 1985 году, выступая на территориях Среднего запада Соединенных Штатов. После недолгого пребывания в WWE, а также выступлений в японском FMW, Сабу присоединился к промоушену Extreme Championship Wrestling (ECW) в середине 1990-х, быстро став центральной фигурой в новом хардкорном бренде.

Промоушен в сочетании с рискованным стилем Сабу продолжает оказывать влияние на профессиональную борьбу и по сей день. Его вражда с Робом Ван Дамом и Тэзом сделала его легендой. А в 2006 году на шоу WWE Vengeance он провёл матч с Джоном Синой, который запомнился многим фанатам реслинга «лег дропом» на комментаторский стол.