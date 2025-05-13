Чемпион UFC Джонс встретился с блогером Хасбиком

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс встретился в Таиланде с амбассадором UFC, а также известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, который более известен как Хасбик.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

Хасбик стал популярен в мире благодаря конфликту с таджикским певцом Абдурозиком. В сентябре 2022 года российский блогер подписал контракт с UFC, в рамках которого он должен освещать мероприятия под эгидой промоушена.