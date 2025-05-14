Российский боец Ислам Махачев освободил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе из-за перехода в полусредний вес. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уайт анонсировал бой за титул в полусреднем весе между Махачевым и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. За вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поборются Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Махачеву 33 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Махачев владеет титулом UFC в легком весе с октября 2022 года и уже провел 4 успешные защиты.

28-летний Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев.