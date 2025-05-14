Макгрегор: в UFC снова наступили захватывающие времена

Конор Макгрегор отреагировал на анонс предстоящих боев UFC.

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Ранее президент промоушена заявил, что Ислам Махачев поднимется в весе и встретится в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой. За вакантный пояс в легком дивизионе подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

«Ух ты! В UFC снова наступили захватывающие времена! Браво, Дана Уайт! Никогда в тебе не сомневался», – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.