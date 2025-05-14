Махачев поставил на наследие. Зачем чемпион UFC в легком весе оставил титул

Ислам Махачев сделал ход, который в мире ММА может трактоваться по-разному: кто-то увидит в этом риск и сдачу, кто-то — расчет, а кто-то — стратегию большого наследия. Он оставил вакантным титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ради возможности побороться за пояс в полусреднем. Этот шаг кажется опрометчивым или слишком резким, но если посмотреть глубже — он идеально вписывается в контур карьеры, выстроенной не вокруг хайпа или завоеваний, а вокруг возможного наследия.

За плечами Махачева — доминирующая серия побед, успешные защиты. После победы над Александром Волкановски в 2023 году он уже вошел в элиту. Но, чтобы войти в историю, недостаточно удерживать титул — нужно меняться.

Вторая вершина — не самоцель, а часть плана

Переход в полусредний вес — не спонтанное решение. Это вызов, на который Махачев давно готов. Об этом говорил и его старший товарищ — бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Говорил подобное Махачев и автору этого текста, считая, что может войти в историю, завоевав второй титул.

Физические параметры позволяют Махачеву выступать в полусреднем весе, его стиль боя — универсален. Ставка на второй пояс открывает перед ним шанс войти в узкий клуб бойцов, которые становились чемпионами в двух весовых категориях. Но здесь проглядывается и другая кампания. В долгосрочной перспективе — возвращение в легкий вес и попытка вернуть титул. Вероятно, в бою с Илией Топурией, которого считают фаворитом боя против Чарльза Оливейры. Таким образом, он может стать первым в истории UFC бойцом, который добровольно отказался от чемпионского статуса, чтобы взять другой, а затем вернулся и заново завоевал прежний.

UFC выигрывает

Сценарий идеален и для промоушена, один из руководителей которого Хартер Кэмпбелл даже приезжал в Дагестан, чтобы лично обсудить варианты продолжения карьеры Махачева. Бой за титул в полусреднем — это событие. Возвращение в легкий вес — это сюжет. Если Топурия победит Оливейру — а он уже заранее заявил об этом с присущей ему уверенностью, — бой с Махачевым может стать следующей вехой и состояться, условно, на том же стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Стилистически это столкновение двух школ: хладнокровный, системный подход Дагестана против агрессивной, яркой манеры испанского бойца грузинского происхождения. Медийно — это взрыв. Спортивно — вызов для обоих. Топурия уже показал, что умеет "разбирать" бойцов высокого уровня, но Махачев — это уже следующая высота.