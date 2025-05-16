Топурия объяснил, почему Махачев ушел из легкого дивизиона

Илия Топурия объяснил, почему Ислам Махачев ушел из легкого дивизиона.

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Ранее стало известно, что Ислам Махачев вакантировал титул UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.