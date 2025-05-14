Махачеву не дали стать двойным чемпионом UFC

Чтобы побороться за второй титул, действующему чемпиону UFC в легком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву пришлось освободить пояс. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт.

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Таким образом, Махачев официально перешел в полусредний дивизион (до 77 кг), где подерется с новым чемпионом UFC в этой категории австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Дата и место громкого противостояния объявят позже. Хотя Маддалена заявил авторитетному ММА-журналисту Ариэлю Хельвани, что сможет быстро вернуться в октагон после победы в мае над Белалом Мухаммадом: в августе - сентябре.

Пояс Махачева тоже недолго будет оставаться вакантным. За него подерутся бывший обладатель титула в полулегком весе (до 66 кг) Илия Топурия, также сменивший дивизион, и экс-чемпион в легком весе бразилец Чарльз Оливейра. Поединок станет главным событием турнира UFC 317 29 июня.

Жаль, что мечта Махачева о двойном чемпионстве не исполнится в полной мере и даже для лидера рейтинга вне зависимости от весовых категорий боссы UFC не сделали исключения. Топурия в лучших традициях трэш-тока уже обвинил россиянина в бегстве. Но Али Абдель-Азиз, менеджер Ислама, расставил все точки над "i".

- Эти парни подерутся за титул. Но все знают, кто является чемпионом в этом дивизионе. Ислам не терял титула, - сказал Абдель-Азиза MMAJunkie.

Теперь уже Исламу нужно поставить на место Маддалену, который грозится финишировать Махачева.