Чемпионы бегут, звезды жалуются. Так PFL конкурирует с UFC

Есть хорошие шансы остаться вечно вторыми.

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Примерно полтора года назад руководство PFL выкупило Bellator и сделало его бойцов частью своего ростера. Тогда же были заявления о масштабных планах и о том, что лига уже сейчас не уступает UFC. Но в PFL развивается очень плохая тенденция — в промоушене не придумали, что делать с теми звёздами Bellator, которые не стали заходить в сезон Гран-при. Им просто не дают боёв, а они жалуются на то, что в расцвете сил вынуждены сидеть без дела.

Кому-то, правда, удаётся вырваться. За то время, что PFL и Bellator являются частью одной системы, оттуда успели сбежать несколько звёзд. Райан Бейдер теперь будет покорять японский Rizin, Кайла Харрисон уже добралась до титульника в UFC, Майкл Пейдж там же входит в топ-15 своего дивизиона, а не так давно в главном ММА-промоушене дебютировал Патрисио Питбуль, главная звезда Bellator. На ближайшем номерном турнире UFC 316 состоится дебют Патрика Микса. Причём он совсем недавно освободился от контракта с PFL и теперь готов запрыгнуть на коротком уведомлении в бой с Марио Баутистой из топ-10 легчайшего веса. А был ещё Аарон Пико, которому могли сразу устроить бой с Мовсаром Евлоевым. Ушёл и Ярослав Амосов.

Несложно заметить, что все, кто ушёл, изначально были бойцами Bellator. С ними проблемы были с самого начала. Крис Сайборг жаловалась, что за первый год не получила ни одного предложения о поединке. Александр Шаблий говорил, что PFL пытается их кинуть с финалом Гран-при, который достался организации прицепом от Bellator, и задавался справедливым вопросом:

«Как они собираются заявлять о себе, что они серьёзная компания и собираются конкурировать с UFC, если не заботятся о своих бойцах?»

Больше всех возмущался звёздный Гегард Мусаси:

«Они сказали, что для них мой гонорар по контракту неподъёмный, а сумму, которую готовы мне платить, им стыдно озвучивать — настолько она смехотворна. Поэтому мне намекнули, что лучше поискать себе работу в другом месте. Это вопиющее неуважение, потому что они даже не хотят взять трубку телефона и поговорить с нами. Я выступал во многих организациях, и пока это худший промоушен, с которым мне довелось иметь дело. Мой контракт — около $ 2 млн. Они обязаны дать мне как минимум ещё один бой, а после этого могут просто начать отсчёт времени и по истечении срока аннулировать контракт».

PFL ужасно распоряжается своими активами — это факт. У лиги есть устоявшаяся система Гран-при, а что будет с остальными их не сильно волнует. Поэтому бойцы продолжают страдать. И в основном это опять-таки касается выходцев из Bellator. Помимо вышеперечисленных бойцов, это ещё Кори Андерсон и Вадим Немков. Россиянин вообще застрял в каком-то забвении:

«Если честно, в марте где-то были какие-то разговоры. Организация забрасывала нам удочки, чтобы провести бой с Нганну в августе. Мы спросили какую-то конкретику — и всё потерялось. Никаких новостей от организации нет — ни по поводу Гольцова, ни по поводу Нганну, ни по поводу дальнейшего развития. Сейчас просто ждём. Нам задали вопрос, интересен ли бой, мы спросили, какие условия боя. И всё — на этом история закончилась. Ничего не прислали».

Если поначалу истории с недовольством бойцов касались только тех, кто представлял Bellator, то потихоньку это перекидывается и на тех, кто с самого начала представлял PFL. Не так давно главная звезда организации среди девушек Дакота Дитчева проявляла недовольство тем, что ей никак не дают боёв. В итоге дали бой на первом турнире PFL Africa. Прошлогодние чемпионы Гран-при PFL тоже пропали с радаров, и видно только Гаджи Рабаданова, который зашёл и в новый сезон. А где Тимур Хизриев, Шамиль Мусаев, Денис Гольцов? Где Ренан Феррейра и Фрэнсис Нганну? Да, у камерунца там другие проблемы, но не было даже слухов о возможном поединке с участием Хищника.

Относительно неплохо себя чувствуют разве что Усман Нурмагомедов и Джонни Эблин. Но все практически уверены, что оба рано или поздно тоже уйдут в UFC. Возможно, не зря Дана Уайт высмеивает турниры PFL и сам промоушен, не воспринимая как полноценного конкурента. С таким подходом лига точно не приблизится к флагману. Но проблема ещё и в том, что в PFL, судя по всему, считают, что всё в порядке. Хотя звёзды разбегаются и жалуются на отношение к себе.

Пока можем только констатировать — есть хорошие шансы, что организация так и останется вечно второй.