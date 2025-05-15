Тактаров: «Чимаев в бою с дю Плесси может проиграть только сам себе»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров оценил шансы Хамзата Чимаева на победу в поединке за титул в среднем весе с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси.

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Пятираундовый бой дю Плесси и Чимаева за пояс в среднем весе состоится в рамках турнира UFC 319, который пройдет 16 августа в Чикаго (США).

— По тому, что я видел, Хамзат может проиграть только сам себе. Помню момент, когда он пошёл в размен ударами против Бёрнса. То есть он может проиграть только сам себе: если быть недостаточно готовым и начать делать то, что он не очень хорошо умеет. Я имею в виду попытки махать руками. Все соперники, конечно, по‑особенному сложные. Каждый может правильно подготовиться или выполнить свою тактическую задачу. Если мы у Чимаева уберём проход в ноги, то дю Плесси может чисто теоретически сделать его. Он здоровый и мощный парень. А дальше пойти в размен. Там, конечно, что угодно может быть. Даже молодой Тайсон падал в Японии, потому что не подошёл к бою в нужной кондиции, — сказал Тактаров «Советскому спорту».

31‑летний дю Плесси завоевал чемпионский титул 20 января 2024‑го, победив американца Шона Стриклэнда раздельным судейским решением. После этого он дважды защитил титул. На счету дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

31‑летний Чимаев одержал 14 побед в 14 профессиональных боях, выступая в среднем и полусреднем весах. Он впервые выйдет на чемпионский поединок в рамках UFC.

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