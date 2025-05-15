Топурия назвал Махачева лицемером

Экс-чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о переходе российского легковеса Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

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«Самый большой лицемер, которого я видел. Он сказал, что не хочет давать мне шанс, потому что я маленький. А теперь маленький парень надеется на тот же шанс, что искал я. Я выложил на стол [переговоров] все, но они убежали. К чему преследовать? Если кто-то убегает, не нужно его запугивать. Я не хочу драться с людьми, которые не хотят драться со мной», — сказал Топурия на пресс-конференции.

29 июня на UFC 317 Топурия сразится за вакантный титул в легком весе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.