Тренер Бивола ответил, почему Дмитрий отказался от третьего боя с Бетербиевым

Дмитрий Кириллов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, дал комментарий по поводу сроков ожидаемого третьего поединка между его подопечным и Артуром Бетербиевым. Кириллов заявил, что Биволу предложили встретиться с Бетербиевым в октябре, однако Дмитрий попросил передвинуть дату боя на ноябрь.

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«Ему нужно чуть больше времени, чтобы показать свою лучшую форму», — приводит слова Кириллова телеграм-канал Mash на спорте.

Напомним, в первом бою, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победу одержал Бетербиев. В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором добыл Дмитрий. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.