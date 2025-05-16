Прямые оскорбления и ненависть. Махачев нашел своего Конора

А Топурия решил повторить путь ирландца?

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Ислам Махачев перебирается в полусредний вес. Эта новость – главная за последние дни в UFC. Российский чемпион оставил свой пояс вакантным, а сам отправился на покорение нового дивизиона. Он попытается завоевать титул, который оказался в руках Джека Делла Маддалены. Но такое поведение Махачева разгневало другого топового бойца лиги – Илию Топурию. И грузино-испанский боец буквально взбешён тем, что Ислам не стал драться с ним. Примечательно, что свой титульный шанс Матадор всё-таки получил. Он сразится за чемпионский пояс с Чарльзом Оливейрой. Однако Топурия прекрасно понимает, что битва с Махачевым стала бы намного более громким и статусным событием.

Градус напряжения между парнями постоянно растёт. И если совсем недавно они просто перебрасывались короткими репликами, то теперь буквально оскорбляют и обвиняют друг друга. Накануне первым это начал Топурия. Он решил прямо заявить, что считает Махачева двуличным:

«Самый большой лицемер, которого я видел. Он сказал, что не хочет давать мне шанс, потому что я маленький. А теперь маленький парень надеется на тот же шанс, что искал я. Я выложил на стол [переговоров] всё, но они убежали. К чему преследовать? Если кто-то убегает, не нужно его запугивать. Я не хочу драться с людьми, которые не хотят драться со мной».

В целом высказывание Топурии можно понять. Ислам действительно обвинял Илию ровно в том, что теперь собирается провернуть сам. Он перебирается в дивизион к более крупным парням. Но всё-таки россиянин всегда выглядит намного больше в периоды между поединками. А вот Топурия, кажется, практически не меняется. Он появлялся на торжественных мероприятиях, спортивных событиях, официальных встречах. И везде выглядел практически так же, как в октагоне. Это далеко не Пэдди Пимблетт, который способен прибавить 20 кг буквально за неделю. И даже не Александр Волкановски, прилично набиравший к поединкам с россиянином. А ещё Махачев мог намекать на разницу в росте – Ислам выше Илии на 8 см.

Ислам не стал отмалчиваться. Он прекрасно понимает, что конфликт с Топурией постоянно держит его в медийном поле. Поэтому Махачев ответил грузино-испанскому бойцу очень резко:

«Разница между тобой и мной в том, что я зачистил топ своего дивизиона и перешёл в следующий. А ты сбежал от двух претендентов, у которых было пять-девять побед подряд в полулёгком дивизионе. Ты никто в лёгком весе, просто большой рот из Испании с красивой причёской. Одержи хоть одну победу, и мы поговорим с тобой, мальчик».

И здесь Ислам оставил очень важную «пасхалку». Он буквально намекнул на то, что если Илия победит Чарльза, то поединок Махачева и Топурии обязательно состоится. Кроме того, россиянин, а в этом нет никаких сомнений, лишний раз задел самолюбие оппонента. Поэтому можно не сомневаться – конфликт и дальше будет разгораться. Он всё больше напоминает то, что происходило перед боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ирландец задолго до поединка начал прогревать его на максимум. В итоге к выходу в клетку парни буквально ненавидели друг друга.

И тут остаётся вспомнить, что Топурия долгое время считался буквально копией Конора. Он старательно подражал кумиру, называя ирландца «иконой спорта». Внешнее сходство проявлялось не так сильно, но даже татуировки Илии напоминают те, что набиты на теле Ноториуса. А Махачеву, кажется, не хватало именно такого конфликта. У Хабиба было мало настолько раскрученных противостояний. Бой с Макгрегором запомнился навсегда всем фанатам смешанных единоборств. Схожая ситуация может сложиться и у Ислама.

Он получил своего Конора. Даже уровень раскрутки противостояния с Царукяном был в разы ниже того, что происходит сейчас между россиянином и Топурией. А ведь поединок даже не был анонсирован. И не факт, что он состоится, если один из парней свой предстоящий бой проиграет. Тогда такого же интереса может уже и не быть. Однако пока всё это очень напоминает историю Орла и Ноториуса. Интересно, дойдёт ли дело до нападений на автобус, «лещей» и прыжков из клетки.