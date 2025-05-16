Британский боксер высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о реванше между своим соотечественником Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

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