Тренер Махачева назвал второго лучшего легковеса в мире

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, выразил уверенность, что второй лучший в мире легковес сейчас выступает не в UFC. Как считает Мендес, таковым является Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене PFL/Bellator.

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«Думаю, Усман – второй лучший легковес в мире», — сказал Мендес на канале Тима Велча в YouTube.

Усман в настоящий момент является чемпионом Bellator в лёгком весе. В общей сложности за время карьеры к настоящему моменту он одержал 19 побед в 19 поединках. Восемь раз спортсмен побеждал нокаутом. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.