Судьи украли победу у российского боксера Яллыева во Франции

Российский боксер-тяжеловес Арслан Яллыев потерпел первое в карьере поражение, которое выглядит более чем спорным.

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Не знавший поражений Яллыев впервые в карьере проводил бой за границей. На счету российского боксера было 16 побед и ни одного поражения. Десять боев он выиграл досрочно.

Его соперником в Париже был француз Тони Йока - олимпийский чемпион, некогда подававший огромные надежды, но потерпевший три подряд поражения.

Первая половина боя прошла без видимого преимущества со стороны одного из соперников.

Но во второй россиянин заметно прибавил и стал доставлять французу немало неприятностей. Яллыев превосходил Йока в скорости, точности и силе ударов. Все попытки француза войти в размен не приносили ему никакой пользы.

В тоге бой все же продлился все 10 раундов, после которых судьи вынесли свой вердикт. Все трое явно смотрели какой-то другой бой и отдали победу Йока - 96-94, 97-93 и 98-92. Причем сам француз был удивлен вердиктом не меньше Яллыева и принялся бурно праздновать.