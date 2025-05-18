Блогер из США хочет подраться с Усиком по правилам MMA

Американский блогер и боксер Джейк Пол рассказал, что хочет провести поединок по правилам MMA с украинцем Александром Усиком, передает BJ Penn.

© Газета.Ru

«Я хочу проверить свои силы в клетке. Я думаю, это был бы большой спектакль. Нейт Диаз все еще избегает меня. Я еще не начал тренировки по правилам ММА, но бой против Усика мне определенно интересен», — сказал Джейк Пол.

Украинский боксер в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против британского спортсмена Тайсона Фьюри, который в 2025 году после боев с украинцем объявил о завершении карьеры.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.