Странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?

Пути Илии и наставников не расходились с самого начала карьеры.

© Чемпионат.com

В UFC в последнее время происходит огромное количество интереснейших событий. Анонсы посыпались один за другим. А теперь ещё приходят и новости из команд бойцов. Илия Топурия продолжает подготовку к титульному поединку. Во время Международной недели боёв он будет драться за пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой. И в такой ответственный момент грузино-испанский экс-чемпион решился на серьёзные изменения. Видимо, переход в новый дивизион сопровождается работой над ошибками. Поэтому к UFC 317 Матадор может подойти в совершенно другом состоянии.

Накануне стало известно, что Илия принял решение отказаться от услуг Агустина и Зорхе Клименто. Возможно, оно не было бы таким громким, если бы не одно но. Братья тренировали Топурию на протяжении всей его профессиональной карьеры. Однако пришло время расставаться. Матадор перебирается в Мадрид, а зал братьев расположен в Аликанте. В итоге Илия принял решение пойти на серьёзные перестановки в команде. Но, кажется, причина не только в переезде. Видимо, сам экс-чемпион прекрасно понимает, что переход в новый дивизион будет сопровождаться совершенно другими условиями. И Топурии предстоит огромная работа в самое ближайшее время.

При этом в СМИ не фигурирует информация о каких-либо разногласиях сторон. Остальной состав команды остаётся неизменным. Но странным выглядит другое. Переезд в Мадрид вряд ли был спонтанным решением. А в таких условиях важнейшей задачей должна была стать подготовка почвы. Илия сначала должен был договориться о сотрудничестве с новыми наставниками, а потом уже отказываться от старых. Однако в итоге никаких новостей о подписании соглашений не звучит. Это значит, что прекращение сотрудничества вполне могло быть незапланированным.

Скорее всего, новый тренерский штаб будет подбираться с уклоном на реалии лёгкого веса. А там необходим баланс между борьбой и ударной техникой. По ходу карьеры Топурию постоянно сопровождали перегибы в одну или другую сторону. На старте пути Илия много внимания уделял именно работе в партере. Поэтому нет ничего удивительного в том, что восемь поединков завершились победой сабмишеном. Но затем грузино-испанский боец внезапно решил поменять стиль. Теперь он ударник, который практически не пытается перевести дело на канвас. Однако в новом дивизионе это может быть чревато.

Прекрасной проверкой на прочность должен стать уже Оливейра. Бразилец считается мастером сабмишенов, поэтому вряд ли позволит Топурии работать в излюбленной манере. А значит, грузино-испанскому бойцу важно будет работать над защитой от тейкдаунов и перемещениями в партере. Кроме того, основной задачей Илии остаётся выход на поединок с Исламом Махачевым. А к тому моменту борьба Топурии уже должна быть на качественно ином уровне. Да, все говорят, что по россиянину нужно именно «попасть», чтобы нокаутировать. Но важно быть готовым к тому, что с первых минут экс-чемпион в лёгком весе может утянуть в «глубокие воды».

При этом Топурия затеял очень опасную игру. Вносить изменения в выстроенную и рабочую систему нужно осторожно. И только в том случае, когда это действительно невозможно предотвратить. Да, в полулёгком весе Илия казался бойцом, который давно избавился от своих слабых мест (ну или тщательно их спрятал). Теперь же всё может пойти по совершенно другому сценарию. И тогда Топурия вполне может задуматься над тем, чтобы вновь обосноваться в «родном» зале в Аликанте.