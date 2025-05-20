Умер четырехкратный чемпион России по боксу

На 55-м году жизни скончался известный российский боксер Александр Шкаликов.

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О смерти спортсмена в социальных сетях сообщила Федерация бокса Челябинской области.

В организации отметили, что Александр Шкаликов ушел из жизни после продолжительной болезни.

"Александр Валентинович Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса", - говорится в сообщении.

Александр Шкаликов выступал в первом среднем весе. Он четырежды становился чемпионом России, в 1995-м году в решающем поединке победил будущего двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

На его счету серебро Игр Доброй воли 1994-го года, он становился победителем международных турниров, в том числе матча между сборными России и США. На чемпионатах мира и Европы Шкаликов не завоевал медалей.

Вместе с братом Андреем он открыл в Челябинске школу бокса.