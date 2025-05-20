Умер четырехкратный чемпион России по боксу Шкаликов
На 55-м году жизни скончался известный российский боксер Александр Шкаликов.
О смерти спортсмена в социальных сетях сообщила Федерация бокса Челябинской области.
В организации отметили, что Александр Шкаликов ушел из жизни после продолжительной болезни.
"Александр Валентинович Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса", - говорится в сообщении.
Александр Шкаликов выступал в первом среднем весе. Он четырежды становился чемпионом России, в 1995-м году в решающем поединке победил будущего двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.
На его счету серебро Игр Доброй воли 1994-го года, он становился победителем международных турниров, в том числе матча между сборными России и США. На чемпионатах мира и Европы Шкаликов не завоевал медалей.
Вместе с братом Андреем он открыл в Челябинске школу бокса.