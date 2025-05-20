Легендарный Джон Джонс анонсировал завершение карьеры?

Костяной сделал неожиданное заявление.

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Джон Джонс – один из самых легендарных бойцов в истории UFC. Поэтому на финишной прямой карьеры за ним наблюдают буквально под микроскопом. Естественно, фанаты американца ждут возвращения любимца в октагон. Но чемпион лучшей лиги на планете в тяжёлом весе с этим, мягко говоря, не спешит. Он принимает участие в реалити-шоу, наслаждается жизнью. А ещё за пять лет провёл всего лишь два поединка. Причём второй бой свёл Костяного в клетке со Стипе Миочичем, который готовился завершить профессиональный путь. Поэтому будущее Джонса выглядело туманным. Кажется, сам Джон решил внести в него ясность.

Началось всё с того, что Костяной решил снять с себя ответственность за происходящее в лиге. Он подчеркнул, что вообще не переживает относительно возможной утраты чемпионского пояса. А ещё рассказал, что давно определился с будущим, поэтому не понимает поведения боссов UFC: «Меня лишат пояса? Ха-ха, я произвожу впечатление человека, которого это волнует? Вы все лаете не на то дерево. Я давно сообщил UFC о своих планах. Не знаю, почему они до сих пор не поделились с вами, ребята».

Естественно, это всколыхнуло волну предположений относительно того, что именно готовит Джонс совместно с Даной Уайтом. Конечно, последний постоянно говорит, что Джон обязательно подерётся, выйдет в клетку с Томом Аспиналлом. Но в его словах – ни уверенности, ни конкретики. А главное, после истории с Конором Макгрегором в это просто никто не верит. Дана на протяжении долгого времени уверял, что ирландец «вот-вот проведёт следующий бой». Однако смирился сам и признал, что ждать чуда в ближайшее время уже не стоит. Такая же ситуация повторяется и с Джонсом. Он отсутствует и занимается своей жизнью, а Уайт настаивает на том, что обязательно организует для чемпиона бой с Аспиналлом.

Но главный анонс, пожалуй, случился накануне. Джонс снимается в реалити-шоу, в котором является наставником одной из команд бойцов. И у Костяного состоялся созвон с именитым российским промоутером Камилом Гаджиевым. Естественно, они давно знают друг друга, поэтому разговаривали открыто. А затем состоялся обмен репликами, который удивил многих. Камил напомнил, что прошло уже много времени, а Джон по-прежнему в строю: «10 лет прошло, а ты всё ещё активен». Но на это Джонс выдал реплику, которая звучит достаточно однозначно: «О нет. Я закончил – с меня хватит».

Конечно, считать это официальным заявлением о завершении карьеры не стоит. Особенно если учитывать эпатаж и харизму Джонса. Джон любит привлекать внимание к своей персоне, поэтому мог попросту заигрывать с публикой. Ведь тем громче состоится возвращение, если его перестанут ждать. Однако есть ощущение, что американец уже не шутит. 37-летний легендарный боец далёк от оптимальной формы. Недавняя тяжёлая травма внесла свою лепту в состояние Костяного. А ведь сейчас в дивизионе очень жёсткая конкуренция. Поэтому выходить на поединок не в оптимальном состоянии – равносильно поражению, которое может обернуться избиением.

Сейчас в карьере Джонса слишком много опасных вызовов. Это и Аспиналл, который считается будущим тяжёлого веса на долгие годы, и Александр Волков, который набрал великолепный ход и является одним из главных претендентов на будущий титульник. А ведь на подходе ещё и бразилец Жаилтон Алмейда, который идёт на серии из одних побед. На фоне более молодой и крепкой оппозиции может не помочь даже феноменальное мастерство Джона. К сожалению, возраст берёт своё. После решения по единственному поражению американца он формально считается непобеждённым. Хочет ли Джонс рисковать таким красивым наследием? Большой вопрос.

Складывается ощущение, что Джона в клетке мы больше не увидим. Но это пойдёт лишь на пользу дивизиону. Аспиналл получит возможность повесить на плечо полноценный пояс. А главное, скорый титульник обещали россиянину Волкову. И, возможно, именно он станет соперником британца во время первой защиты. Уход Джонса может помочь Александру дотянуться до мечты. Однако Костяной уже приучил, что от него можно ждать больших неожиданностей. Осталось дождаться официального анонса.