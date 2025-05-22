Мойкано сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

© Чемпионат.com

«Я бы хотел увидеть бой Ислама и Топурии. Сейчас я считаю, что Топурия побил бы Ислама. Как по мне, Топурия – реальная угроза. Его грэпплинг, бокс, его движения – всё это представляет большую проблему для Махачева. Хотя сейчас это просто спекуляции, мы не увидим этот бой в ближайшее время», — сказал Мойкано в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее член Зала славы UFC Бас Руттен объяснил, почему Топурия может дать тяжёлый бой Махачеву.