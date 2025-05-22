Волков ответил, с кем готов подраться с минимальной подготовкой

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков заявил о готовности провести бой против действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

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«Сложно сказать, согласился бы я выйти на коротком уведомлении с Аспиналлом. Всё зависело бы от периода моей подготовки. Но я в своей карьере не раз выходил на бои на коротком уведомлении и побеждал в них. Не исключаю, что подрался бы. К тому же я всегда нахожусь в тренировочном процессе. Думаю, что я принял бы подобный поединок», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, последний бой Волкова состоялся в декабре 2024 года, где он потерпел поражение раздельным решением судей от экс-обладателя временного пояса UFC в тяжёлом весе Сириля Гана.