Боец MMA Давлатмуродов рассказал о предстоящем турнире OPEN FC 53 на Алтае

Боец смешанного стиля Шараф Давлатмуродов, выступающий в организации LFA, рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» о предстоящем совместном турнире организации OPEN FC и команды «Стрела-Барнаул», который состоится 23 мая на Алтае.

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– В Алтайском крае проходит уже шестой турнир. Мы планируем, что в наших краях это не последнее подобное событие. У нас есть желание расширять географию на Новосибирск, Горно-Алтайск и другие города края. Подобные турниры в нашем регионе вообще проходят крайне редко, особенно по профессиональному MMA, и на данный момент мы уже держим определённую марку. В главном событии вечера предстоящего турнира OPEN FC 53 x Strela Barnaul Амин Гасинов и Никита Чистяков разыграют временный титул чемпиона в полулёгком весе. Эти парни по-настоящему крепкие. У Никиты большой опыт выступлений. Для Амина это будет настоящая проверка в преддверии титульного поединка и в целом проверка его уровня. В целом нас ждёт очень крутой вечер боёв, – рассказал Шараф Давлатмуродов в интервью «Спорт День за Днем».

В главном бою вечера Амин Гасинов и Никита Чистяков разыграют временный титул чемпиона в полулёгком весе.

33-летний Шараф Давлатмуродов выступал в организациях Bellator, ACA, LFA, OPEN FC. В 26 профессиональных поединках Шараф одержал 20 побед, потерпел пять поражений и один поединок завершился вничью. В марте 2025 года Давлатмуродов одержал победу на турнире LFA 203 в Лас-Вегасе единогласным решением судей над Кристианом Фроличем из Бразилии.