Джон Джонс обратился к Аспиналлу

Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»
Джон Джонс обратился к Тому Аспиналлу.
Ранее временный чемпион UFC Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джонсом: «Почти год прошел с тех пор, как я в последний раз выходил в октагон. И нет каких-либо перспектив, кроме ожидания».
«Закрой рот и делай то, что тебе говорят», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.