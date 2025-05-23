Свыше 20 тыс. человек подписали петицию с требованием лишить Джонса пояса чемпиона

На известном и авторитетном портале Change.org человек под ником @Tony_has_died запустил петицию с требованием лишить титула действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса.

© Чемпионат.com

«Джон Джонс стал рекордсменом среди чемпионов UFC по времени удержания титула. И за всё это время он провёл лишь два боя. Есть явный претендент, временный чемпион Том Аспиналл, который защитил свой титул. Аспиналл готов драться с Джонсом, но тот отказывается от боя с ним. Поэтому мы как фанаты должны дать знать Дане Уайту: пришло время лишить Джонса Джонса титула в тяжёлом весе. Он явно не намерен драться в ближайшее время», — сказано в описании петиции.

На момент написания новости петицию поддержали своими голосами 21 226 человек.