Роман Долидзе проведёт следующий поединок 9 августа

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе грузин Роман Долидзе проведёт следующий поединок с представителем США Энтони Эрнандесом, который занимает девятую строчку в рейтинге UFC, на турнире UFC Vegas 109. Он состоится 9 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом со ссылкой на источники в промоушене сообщает издание MMA Fighting.

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Грузинскому атлету 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Роман дебютировал в декабре 2016 года, а в UFC — в июле 2020 года. В своём рекорде Долидзе имеет 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения.

Энтони 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств американский боец дебютировал в сентябре 2014 года, а в UFC — в феврале 2019 года. В своём рекорде Эрнандес имеет 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения.