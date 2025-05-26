Бой нестареющего Шлеменко и Царукян в России. Главные поединки недели

Также в программе много профессионального бокса.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и громких противостояний. Свой очередной поединок проведёт ветеран Александр Шлеменко, UFC вернётся после паузы с новым ивентом, ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

28 мая. Йосики Такеи – Юттапонг Тонгди

В Японии пройдёт очередной турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера зрители увидят поединок в легчайшем весе между обладателем пояса WBO Йосики Такеи и претендентом Юттапонгом Тонгди. Легчайший дивизион по праву можно называть японским, все основные пояса там принадлежат именно японским боксёрам. Небитый Йосики Такеи постарается сохранить у себя титул WBO, 8 из 10 выигранных поединков он завершил досрочно и будет стремиться улучшить статистику. Но и его соперник ещё не знает поражений на профессиональном ринге, так что на кону будет стоять не только пояс, но и заветный «нолик».

В Екатеринбурге состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 22. Он впервые пройдёт на 12-тысячной «УГМК-Арене», и все билеты уже распроданы. В главном событии вечера очередной поединок проведёт один из самых известных российских бойцов в истории – Александр Шлеменко. Шторм даже на пятом десятке не стесняется принимать сложные вызовы, на этот раз он разделит клетку с Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который на 14 лет младше. Однако Шлеменко это не смущает, Александр переживает вторую молодость, поэтому нас точно ожидает крайне интересный поединок.

Конечно, не мог большой турнир в Екатеринбурге обойтись без выступления главной местной звезды – Ивана Штыркова. Уральский Халк возвращается в клетку и снова выступит по правилам смешанных единоборств. В 2019 году Штырков был подписан в UFC, но до дебюта в лучшей лиге мира так и не дошло, зато с выходцами из промоушена Даны Уайта Иван справляется отлично. На его счету есть победы над Хадисом Ибрагимовым, Гаджимурадом Антигуловым, Антонио Силвой и другими. Теперь у Штыркова новый соперник, который выступал и в UFC, – Шамиль Гамзатов. Шамиль в своём последнем поединке одолел уральского проспекта Игоря Глазкова и доказал, что готов выйти на бой против легенды уральских ММА.

31 мая. Арман Царукян — Патрики Фрейре

В Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится масштабный турнир ADXC. В рамках мероприятия топовый боец UFC Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу против бывшего чемпиона Bellator Патрики Фрейре. Арман никак не может получить следующий бой в UFC и решил поучаствовать в других видах единоборств. Недавно Царукян провёл схватку по грэпплингу с одноклубником Ислама Махачева Маккашарипом Зайнуковым и победил, теперь он встретится с Питбулем.

В ночь с 31 мая на 1 июня. Матеуш Гамрот – Людовит Клейн

UFC возвращается с очередным турниром после паузы. В соглавном событии вечера свой поединок проведёт седьмой номер рейтинга лёгкого веса Матеуш Гамрот. В последнем бою поляк уступил раздельным решением судей Дэну Хукеру, но тем не менее сохранил высокие позиции в рейтинге. Матеуш побеждал и Рафаэля Физиева, и даже Армана Царукяна, так что он по праву занимает место в топ-10 дивизиона. Теперь ему придётся пройти проверку парнем, которого нет в рейтинге, но который стремится туда попасть, – Людовитом Клейном. Словак в последних семи поединках не проигрывает (шесть побед и одна ничья), и для него бой с Гамротом – шанс громко заявить о себе.

В ночь с 31 мая на 1 июня. Калеб Плант – Хосе Армандо Ресендис

В США состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его временный чемпион WBA во втором среднем весе Калеб Плант. В 2021 году непобеждённый на тот момент Плант добрался до чемпионского боя с Саулем Альваресом, но потерпел досрочное поражение. Его он успел закрыть, правда, следом проиграл и Дэвиду Бенавидесу. Тем не менее Калеб минувшей осенью завоевал временный пояс WBA и по-прежнему является одним из главных боксёров в своём дивизионе. В соперниках у него окажется неуступчивый мексиканец Хосе Армандо Ресендис, в активе которого уже есть победы над чемпионами мира, так что лёгкой прогулки для Планта не предвидится.

В ночь с 31 мая на 1 июня. Джермалл Чарло – Томас Ламанна

В США в рамках турнира по профессиональному боксу зрители увидят возвращение в ринг непобеждённого Джермалла Чарло. Старший из братьев Чарло в прошлом владел поясом WBC в среднем весе и жаждал провести бой против Сауля Альвареса, но в итоге с Канело подрался Джермелл Чарло. Джермалл выступает в последнее время крайне редко: за шесть лет он провёл всего четыре боя, а в последний раз выходил в ринг осенью 2023 года. Теперь Чарло предстоит провести поединок с опытным Томасом Ламанной, который не хватает с неба звёзд, но при этом имеет за плечами более 40 поединков.