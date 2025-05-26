В команде Рахмонова отреагировали на слух о бое с Мухаммадом

Даниэль Рубинштейн, менеджер непобежденного бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова, отреагировал на слух об организации поединка казахстанца с бывшим чемпионом дивизиона американцем Белалом Мухаммадом.

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«Нет, это неправда», – написал Рубинштейн в социальных сетях.

Напомним, Мухаммад лишился титула на UFC 315 в мае, проиграв единогласным судейским решением австралийцу Джеку Делла Маддалене. Рахмонов на UFC 310 в декабре победил единогласным решением ирландца Иана Гарри.

Ранее Иан Гарри сказал, кто должен сразиться с победителем боя Делла Маддалена — Махачев.