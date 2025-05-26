Бывший спарринг-партнёр Махачева заявил, что Ислам скоро завершит карьеру бойца

Экс‑боец UFC, бывший спарринг‑партнёр Ислама Махачева Джош Томсон высказался о завершении карьеры россиянина.

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«Думаю, он защитит титул в полусреднем весе один раз, а потом завершит карьеру. Скорее всего, последним соперником Махачева станет Шавкат Рахмонов, или, возможно, Шон Брэди, если он пройдёт Иэна Гэрри. Говорят, что их бой уже запланирован», — приводит слова Томсона Bloody Elbow со ссылкой на подкаст Weighing In.

Напомним, в начале мая стало известно, что Махачев оставил пояс чемпиона лёгкого веса UFC вакантным и поднялся в полусреднюю весовую категорию, где, вероятнее всего, подерётся с чемпионом Джеком Делла-Маддаленой.