Двалишвили обратился к О'Мэлли

Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили высказался по поводу предстоящего реванша с экс-чемпионом в этой весовой категории Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316.

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«Сахарок, тебе лучше появиться, давай покажем людям хороший бой… Никаких оправданий тебе, если не появишься в клетке, и никаких оправданий мне, если я сделаю подобное» — сказал Двалишвили на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Двалишвили и О'Мэлли проведут главный бой турнира UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Их первый бой состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.