Нейт Диаз назвал свой самый тяжелый бой в карьере

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз рассказал, что считает поединок с соотечественником Джошем Ниром, который состоялся 17 сентября 2008 года в Омахе (штат Небраска, США) на турнире UFC Fight Night 15, самым тяжёлым в своей карьере. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диаза раздельным решением судей.

© Чемпионат.com