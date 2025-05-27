Чарльз Оливейра: уверен, что нокаутирую Топурию

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра за месяц до поединка с экс-чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Илией Топурией заявил об уверенности в победе нокаутом.

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«Не особо парюсь о том, что говорят люди. Знаю, что у Топурии тяжёлый удар, но речь идёт о лёгком весе. Это более сложный дивизион по сравнению с полулегким. Я дрался с Джастином Гэтжи, и все говорили, что у него удар тяжелее, но когда я бил, он падал. Верю в огонь и в силу своих рук, так что давайте подождём нашей встречи 28 июня. Я нокаутирую этого парня. Это точно» — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

Напомним, Оливейра и Топурия возглавят турнир UFC 317, который пройдёт 28 июня в США.